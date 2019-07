Isa Antholz entdeckt das Ehrenamt für sich. Sie fließt am Sonntag nach Irland, um dort zwei Wochen in sozialen und ökologischen Projekten zu helfen. Foto: Christina Bode

Von Christina Bode

Enger (WB). Während andere Jugendliche in ihrem Alter ihre Sommerferien im Freibad oder am Strand verbringen, möchte Isa Antholz arbeiten. Die 15-jährige Engeranerin fliegt an diesem Sonntag für zwei Wochen nach Irland, um dort verschiedene Ehrenämter zu entdecken.