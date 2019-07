»Karl-Heinz«, die T2a Pritsche von VW, ist am 6. September seit 50 Jahren in Enger unterwegs. Jetzt sucht Besitzer Matthias Rasche nach anderen Haltern von Nostalgiefahrzeugen. Foto: Daniela Dembert

Von Daniela Dembert

Dieser ist zwar ein bisschen in die Jahre gekommen, grau war er aber schon immer. Top fit ist die T2a Pritsche von Volkswagen seit fünf Jahrzehnten in Enger unterwegs. Früher hatte sie dem Gartenbaubetrieb von Karl-Heinz Barmeyer zuverlässige Dienste erwiesen und war in dieser Funktion ein mobiler Bestandteil des Engeraner Stadtbildes. Jetzt sucht Rasche nach weiteren Oldtimern, die seit etwa fünf Jahrzehnten im Kreis Herford unterwegs sind, um gemeinsam mit deren Haltern zu feiern.

Gespannt auf Reaktionen

»Besitzer von 50 Jahre alten Autos kenne ich einige. Allerdings haben die ihre Wagen irgendwann als Oldtimer von anderswo zugekauft«, erzählt der Westerengeraner. Natürlich müssten die Nostalgiefahrzeuge nicht nach wie vor in erster Hand sein, sollten aber den Großteil ihres Daseins im Kreis Herford verbracht haben. »Vielleicht hat ja auch jemand seinen alten Wagen an die Enkel als erstes eigenes Auto abgegeben«, gibt Matthias Rasche ein Beispiel. »Der Kreis ist ja groß. Ich bin sehr gespannt, ob sich vielleicht aus Vlotho, Kirchlengern oder Rödinghausen jemand meldet«, so der Oldtimer-Besitzer.

Landmaschinen, da ist sich Rasche recht sicher, werde es noch einige geben, die seit der Erstanmeldung im Kreis Herford verblieben sind. Spannend sei, ob sich auch noch weitere Fahrzeuge fänden. Er habe schon mal eine Anfrage ans Straßenverkehrsamt gestellt, ob die Behörde nicht diejenigen kontaktieren könne, die ein Auto mit dem Baujahr etwa um 1969 herum besäßen. Aber das Amt könne diese Arbeit nicht leisten, habe es geheißen.

Treckerfahrer schon mit dabei

2010 hat Matthias Rasche seinen »Karl-Heinz« vom Erstbesitzer Karl-Heinz Barmeyer erworben. Als Nutzfahrzeug tagtäglich im Einsatz, hatte das Fahrzeug so manche kleine Baustelle, die der Lackierermeister und Fachmann für Restaurationen Rolf Marschel liebevoll behoben hat.

Von mindestens einem weiteren Vehikel mit gleichem Baujahr, einem Trecker, der schon immer im Besitz eines Hofes in der Nachbarschaft ist, weiß Matthias Rasche. »Die Party steigt also auf jeden Fall.« Halter, deren Fahrzeug ebenfalls seit etwa 50 Jahren im Kreis Herford unterwegs ist und die Lust haben, mitzufeiern, können sich unter Telefon 05224/77 97 und 0160/6500347 oder per E-Mail an matthiasrasche@t-online.de bei Matthias Rasche melden.