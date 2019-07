Premiere in der Maiwiese in Enger: Erika Nauhart (links) und Marie Christin Gerdsmeier stehen Mats Kühl (11) zur Seite, der auf dem Niedrigseil zwischen Bäumen balanciert. Foto: Gerhard Hülsegge

Enger (WB/gge). In geringer Höhe auf einem Seil zwischen Bäumen balancieren – das ist ab sofort in Engers Maiwiese möglich. Das Jugendzentrum Kleinbahnhof bietet in Zusammenarbeit mit dem JZ Kirchlengern temporär, also zeitweise und auf Wunsch, einen Niedrigseilgarten an.