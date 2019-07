Von Daniela Dembert

Während einige Reihen entfernt der moderne Mähdrescher seine Bahnen macht und dabei um ein Vielfaches schneller ist, tuckern die Bewahrer der nostalgischen Landmaschinen recht beschaulich vorbei. Fast schon gemütlich, könnte man meinen, wenn es denn nicht so unsagbar heiß wäre und die umherfliegende Spreu nicht derart auf der Haut juckte. Angenehmer hat es da der Kollege im Mähdrescher. Sein Führerhaus ist dicht verschlossen und klimatisiert.

Maschinen in Gang halten

»Wir machen das hier jedes Jahr, um die Maschinen in Gang zu halten«, sagt Hartmut Vogt, Sprecher der Alttraktorenfreunde. »Allerdings ernten wir nicht immer diese Mengen.« Diesmal mäht das 15-köpfige Team eine Fläche von fast einem Hektar ab.

Die entstehenden Garben werden beim Dreschfest am 7. und 8. September für die Vorführungen der Dreschmaschinen aus den 1940er und 50er Jahren benötigt.

»Weil wir in diesem Jahr drei statt bisher zwei Dreschmaschinen im Einsatz haben, brauchen wir sechs Anhänger voll Garben«, so Jürgen Niekamp, Vorsitzender der Alttraktoren- und Landmaschinenfreunde.

Antrieb durch Lokomobile

Erstmalig werden die Alttraktorenfreunde auf ihrem Fest eine der Dreschmaschinen mit einer Lokomobile antreiben, während die anderen beiden von Traktoren in Gang gesetzt werden. Die Lokomobile sei schon etwas besonderes, versichert Vogt. Es handele sich um eine holzbefeuerte Dampfmaschine, die früher als Antrieb für verschiedenerlei Maschinen, beispielsweise auch in Sägewerken, eingesetzt werden konnte.

Geerntet wird Triticale. »Für unsere Zwecke ideal«, erklärt Vogt, »weil sie langstielig wächst und sich somit sehr gut zu Garben bündeln und aufstellen lässt. Diese Getreidesorte findet ausschließlich als Futtermittel Einsatz.« Alles in allem seien die Bedingungen für die Ernte hervorragend. Das Getreide ist so trocken, dass es nicht, wie einst üblich, in langen Garbenreihen für einige Tage auf dem Feld nachreifen muss, sondern direkt oder am Folgetag verladen und eingelagert werden kann.

Mähbinder aus 50er Jahren

Der zum Einsatz kommende Mähbinder ist ein Relikt aus dem Anfang der 50er Jahre. »Der Knoter daran war eine sensationelle Erleichterung für die Erntearbeit«, weiß Hartmut Vogt zu berichten. Die Halme werden während des Mähens über ein Transportband zu Bündeln aufgefahren, automatisch zu Garben gebunden und ausgeworfen. »Vorher war das Garbenbinden harte Arbeit. Man musste in gebückter Haltung die Halme zusammenraffen und mit Stroh verknoten. Das war immer Frauenarbeit«, erzählt Niekamp.

Bis zum Dreschfest Anfang September werden die Korngarben sorgsam eingelagert. Nach dem Schau-Dreschen, dem jährlich tausende Besucher zusehen, geht die Triticale zurück an den Feldbesitzer. Schließlich soll ja nichts von der mühevoll eingebrachten Ernte verkommen.