Enger (WB/dd). »Da schließt sich also ein Kreis«, meinen Sebastian Dold und Roman Möller und schmunzeln über diese etwas pathetisch anmutende Floskel. Am 17. August werden die beiden Musiker ab 20 Uhr im Jugendzentrum Kleinbahnhof in Enger, in dem beide ihre ersten öffentlichen Auftritte bestritten haben, in einem Doppelkonzert zu sehen sein.

Der Kulturförderverein Enger Impulsiv präsentiert den Konzertabend in Kooperation mit dem Kleinbahnhof. Gespannt sein dürfen Besucher auf ein Programm aus alten Hits von »Body und Helden«, die Sebastian »Body« Dold gemeinsam mit Sven Kreinberg und Christian Szameit als »Body und (neue) Helden« noch mal aufgegriffen hat. Hinzu kommen einige neue Stücke, teils aus der Feder Szameits. »Wir freuen uns total darauf, dass Anne Linnenschmidt, die Sängerin aus unserer Originalbesetzung, an diesem Abend mit auf der Bühne stehen wird«, verrät Body Dold ein Special des Abends. »Es wird nie wieder sein wie früher«, so der Refrain eines der Helden-Songs.

Retrospektiver Charme

Was einst der Feder eines Teenagers entsprang, hat heute einen ganz anderen, retrospektiven Charme. Im vergangenen Jahr hatte es schon ein Revival-Konzert der Helden gegeben, jetzt wurden die Songs in leicht veränderter Besetzung unplugged-tauglich ausgefeilt. »Es ist spannend, die Sachen jetzt noch mal zu bearbeiten. Mit neuen Musikern kommen immer auch neue Impulse«, so Dold.

Persönliche und nostalgische Komponente

Für einige dieser Impulse sorgt Roman Möller. Der Singer-Songwriter, der viele Jahre mit seiner Band »Lichterloh« unterwegs war und erst in den letzten Jahren als Solist oder in Begleitung von Multi-Instrumentalist Szameit in Erscheinung tritt, wird Body und (neue) Helden begleiten. »Und umgekehrt«, betont Dold. Denn auch die möllerschen Songs werden zu hören sein. »Viel Rotation an den In­strumenten« verspricht Sänger Roman Möller, der nicht nur am Mikrofon, sondern auch an Gitarre und Schlagzeug beheimatet ist. »Unsere Verbindung ist die deutschsprachige Musik«, sagt der Songwriter über das Doppelkonzert, das einen entspannten Abend in musikalischer Harmonie verspricht. »Wir mischen zwei Bands, ohne dass einer etwas verloren geht. Im Gegenteil, das Miteinander ist bereichernd«, versichert Möller. Der Auftritt im Jugendzentrum hat zumindest für Dold und Möller eine sehr persönliche und nostalgische Komponente: Einer der ersten Auftritte von Body Dold fand im Kleinbahnhof statt, ebenso das Konzertdebüt von Möllers Band »Lichterloh«.

Song mit tragischer Bedeutung

Der Song »Früher« hat für Body und die Helden eine sehr besondere, wenn auch tragische Bedeutung bekommen. Das Lied wurde einem mit einem Fahrrad verunglückten Mädchen, zu dessen Lieblingsliedern es gehörte, im Koma regelmäßig vorgespielt und war auch bei ihrer Trauerfeier zu hören. Der Autor des Stückes spendet pro Konzertbesucher zwei Euro an die ZNS-Hannelore-Kohl-Stiftung, die sich um Opfer von Schädelhirnverletzungen und deren Angehörige kümmert. Der Eintritt zum Konzert aus der Reihe der »Veranstaltungen mit dem Hut« ist für alle Besucher kostenlos, Enger Impulsiv erbittet eine Spende als Kostenbeitrag.