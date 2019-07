Säckeweise Verpackungsmüll, Altglas und anderen Müll haben die Mitglieder der Bewegungen Fridays for Future und die Parents 4 Future gemeinsam mit weiteren freiwilligen Helfern im Engeraner Innenstadtbereich und in der Maiwiese eingesammelt. Foto: Daniela Dembert

Enger (WB/dd). Ausgestattet mit Säcken, Eimern, Handschuhen und Greifern sind sie dem Müll in der Innenstadt zu Leibe gerückt: Etwa 30 Aktivisten der Gruppen Fridays for Future und Parents 4 Future haben sich nicht etwa gemütlich in die Maiwiese gelegt, sondern diese von herumliegendem Unrat befreit.

Plastikverpackungen, Dosen, Altmetall und säckeweise Schaumstofffetzen wurden in einen vom Bauhof auf dem Barmeierplatz bereit gestellten Anhänger gebracht. »Vor allem haben wir viele leere Flaschen gefunden. Darunter sogar Pfandgut im Wert von etwa fünf Euro«, erzählt Hannah Bultmann, Sprecherin der »Fridays«. Auch entlang des Bahndamms auf der Strecke von Maiwiese bis zum Edeka sei viel Unrat zu finden gewesen. Hundekotbeutel seien dabei zwar ein ekelhafter, allerdings kein so unerfreulicher Fund gewesen wie zwei gebrauchte Spritzen.

Viele Zigarettenkippen

Was zuvor keiner erwartet hatte: »Wir haben unheimlich viele Zigarettenkippen eingesammelt. Dass es so viele sein würden, hatten wir nicht gedacht«, erzählt Daniela Bultmann von den »Parents«. »Die in den Stummeln konzentrierten Giftstoffe werden leicht vom Regen ausgewaschen und gelangen so in Boden und Grundwasser.«

Die Haltung der Aktivisten zum achtlosen Entsorgen von Müll in der Natur formuliert Matthias Rasche klar und deutlich: »Es gibt keinen Grund, Abfall einfach ins Gebüsch zu werfen. Alles, was man im vollen oder unbenutzten Zustand transportieren konnte, passt auch im gebrauchten, leeren Zustand ins Gepäck. Zumindest bis zum nächsten Mülleimer.«