Von Daniela Dembert

Wieder aufgenommen wurden die Solero-Konzerte, bei denen jungen Künstlern eine erste Auftrittsplattform geboten wird. Am 16. August werden mit Charlee M. und Sven Kreinberg zwei Musiker im Café des Wittekindshofs auftreten, »die schon einige Bühnenerfahrung haben und in der Region durchaus bekannt sind, aber trotzdem gern im gemütlichen Rahmen des Solero auftreten«, wie Michael Dembert, stellvertretender Vorsitzender des Vereins, ankündigt.

Reise nach Finnland

Schon für den Folgetag lädt Enger Impulsiv in Kooperation mit dem Jugendzentrum Kleinbahnhof wieder ein. Dann treten »Body und (neue) Helden« sowie der Singer-Songwriter Roman Möller in einem Doppelkonzert auf. Gerne kooperieren die Kulturförderer auch mit anderen Vereinen und Institutionen wie dem Jugendzentrum Zebra, das am 21. September Pablo Miró präsentiert.

Kommentar Wenn man die Kultur in einer kleinen Kommune wie Enger fördern möchte, dann braucht man dafür engagierte Ehrenamtliche. Die Stadt kann sich glücklich schätzen, mit Enger Impulsiv einen entsprechenden Verein zu haben. Und der macht es genau richtig und fängt die Kreativen da ab, wo Kultur beginnt – bei den Newcomern. Daher ist es eine tolle Sache, dass die Reihe der Solero-Konzerte, die Nachwuchskünstlern eine Plattform bietet, wiederbelebt wird. Kathrin Weege

Am Freitag, 4. Oktober, folgt ein humoristischer Auftritt: Kabarettist und Autor Bernd Gieseking spielt in der Aula des Gymnasiums sein Programm »Finne dich selbst«. Dass sein Bruder eine Finnin geheiratet hat, ist für den Erzähler der Anlass, mit den eigenen Eltern auf dem Rücksitz die Reise in das Land der Saunen und Elche anzutreten. Über seinen Trip weiß der gebürtige Mindener dem Mitteleuropäer kurios Erscheinendes zu berichten. »Karten für diesen Abend sind bereits jetzt im Vorverkauf in der Buchhandlung Liebold erhältlich«, betont Michael Rasche.

Nachwuchsfestival

In vollem Gang laufen bereits die Planungen für ein Nachwuchs-Festival mit mehreren Bands verschiedener Genres, das Mitte Oktober im Sportpark stattfinden wird. Mit dem Ensemble »Naturalmente«, das mit moderner Flötenliteratur antritt, hält im November eine für ein Jugendzentrum eher unübliche Musikrichtung Einzug in den Kleinbahnhof.