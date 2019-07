Von Christina Bode

Enger (WB). Egal, ob Duschgel, abgepackte Wurst oder die Zahnbürste – vieles, was man im Supermarkt kaufen kann, ist in Plastik verpackt. Regine Steffen und Melanie Flore-Glied haben sich zum Ziel gesetzt, ihren Plastikmüll drastisch zu reduzieren und suchen nach Alternativen.

In Enger haben die beiden eine Gruppe gegründet, die sich damit auseinandersetzt, an welchen Stellen Plastikmüll vermieden werden und wo man selber Produkte herstellen kann. »Manchmal stellt das einen vor große Herausforderungen«, hat Melanie Flore-Glied, die Mutter von zwei kleinen Kindern ist, festgestellt. »Man muss sich immer wieder ins Gedächtnis rufen, wie unsere Urgroßeltern gelebt haben«, sagt sie. Damals habe man viele Lebensmittel lose gekauft, auch Plastiktüten gab es noch nicht. Und viele Dinge seien im Haushalt weiterverwendet worden.

Im heutigen Alltag sei das oft nicht einfach umzusetzen, geben die beiden Frauen zu. Man müsse sich selbst und seine Gewohnheiten ein Stück weit umstellen und viel Disziplin beweisen. »Ich selber muss zum Beispiel immer wieder daran denken, Boxen zum einkaufen mitzunehmen«, sagt Melanie Flore-Glied. Man solle sich nicht immer mehr kaufen, sondern weniger und Dinge recyceln. »Wir müssen uns immer wieder vor Augen führen, was für eine Welt wir unserer nachfolgenden Generation hinterlassen wollen«, sagt Regine Steffen.

In ihren Haushalten haben Regine Steffen und Melanie Flore-Glied in den vergangenen Monaten schon einiges umgesetzt:

Badezimmer

Beim Zähneputzen verzichtet Melanie Flore-Glied mittlerweile ganz auf Kunststoffe. »Für Zahnbürsten gibt es Alternativen aus Bambus-Holz«, sagt sie. Statt Zahnpasta aus der Tube nutzt sie Zahntabletten mit Fluorid, alternativ könne auch Zahnpasta aus Kokosöl, Natron und ätherischen Ölen selber hergestellt werden. Für Zahnseide gebe es eine vegane Alternative aus Bambusfaser. Regine Steffen hat sich einen Zungenreiniger aus Kupfer – das wirkt antiseptisch – zugelegt.

Statt Duschgel nutzen die beiden Frauen Seife und einen festen Shampoo-Bit statt Haarshampoo. Auch bei Kosmetik hat Melanie Flore-Glied ein Natur-Make-Up im Mehrweg-Glas gefunden, nur für Mascara gebe es aktuell noch keine Alternative für das Silikonbürstchen, bemängelt sie.

Haushalt

Statt Frischhaltefolie nutzt Melanie Flore-Glied Wachstücher, die sie bei einem Imker auf dem Wochenmarkt gekauft hat. »Damit kann man nicht nur Lebensmittel in Schüsseln frisch halten, sondern auch Butterbrote einwickeln«, sagt sie.

Zum Putzen verwendet sie hauptsächlich Essigessenz oder Waschsoda und Natron und Zitronensäure, was gut gegen Kalk einzusetzen ist. »Fenster werden auch mit Spiritus gut sauber«, sagt Regine Steffen. Statt Papiertücher zu verwenden, setzen die Frauen auf alte Baumwolllappen oder Moltontücher. Diese nutzt Melanie Flore-Glied auch statt Baby-Feuchttüchern zum Wickeln.

Küche

Wasserflaschen schleppen Regine Steffen und Melanie Flore-Glied schon lange nicht mehr. »Stattdessen nutzen wir einen Wassersprudler, der Leitungswasser mit Kohlensäure versetzt und zum Trinken aufbereitet«, sagt Flore-Glied. Auch ihr Wasserkocher besteht aus Glas, der Trichter und viel Küchenzubehör ist aus Edelstahl statt aus Kunststoff. Wenn sie Käse oder Aufschnitt kauft, lässt sie es sich nicht in Papier wickeln, sondern in mitgebrachten Boxen verpacken. Saft und Milch kauft sie nur noch in Glasflaschen ein. »Wir konsumieren die Lebensmittel auch viel bewusster als vorher«, sagt sie.

»Durch das bewusste Einkaufen konnten wir unseren Verpackungsmüll deutlich reduzieren«, sagt Melanie Flore-Glied. Vorher habe die Mülltonne für Verpackungsmüll kaum gereicht, jetzt kommt der Vier-Personen-Haushalt in der Regel mit einer halb vollen Tonne aus. Auch der Restmüll habe sich in den letzten Monaten deutlich reduziert.

In der Müllvermeidungsgruppe tauschen die Mitglieder – etwa 20 sind es derzeit – ihre Erfahrungen aus, stellen Dinge selbst her und planen Aktionen. Zum Beispiel denken die Mitglieder derzeit über einen Infostand auf dem Engeraner Wochen- oder Abendmarkt nach. Langfristiges Ziel der Initiatorinnen ist es, einen Unverpacktladen – eventuell in Kombination mit einem Bioladen – in Enger zu gründen.

Wer sich der Gruppe in Enger anschließen möchte, kann sich per E-Mail an Regine Steffen wenden: r.steffen1@gmx.de.

Interview zum Plastikmüll

Daniel Berg ist einer der Geschäftsführer des Abfallbeseitigungsbetriebs Berg aus Hiddenhausen. Im Interview mit Christina Bode erklärt er den Weg des Plastikmülls und worauf Verbraucher achten sollten.

Wie viel Plastikmüll produziert ein Haushalt jährlich im Durchschnitt im Kreis Herford?

Je Einwohner fallen pro Jahr durchschnittlich etwa 31,2 Kilogramm Verpackungsmüll im gelben Sack beziehungsweise der Tonne an. Anzumerken wäre hier aber, dass im gelben Sack auch, zumindest auf das Gewicht bezogen, ein relativ hoher Anteil an Metallverpackungen steckt (zum Beispiel Dosen).

Was passiert mit dem Verpackungsmüll aus dem gelben Sack?

Die gelben Säcke, die im Kreis Herford eingesammelt werden, gelangen zum größten Teil zunächst in unsere Umschlagsanlage. Hier werden die gelben Säcke kurzzeitig zwischengelagert und anschließend den verschiedenen Dualen Systemen – je nach aktuellem Marktanteil – zur Verfügung gestellt. Die einzelnen Dualen Systeme veranlassen die Abholung der gelben Säcke und führen diese einer Sortieranlage zu. Die Sortieranlagen können je nach Systembetreiber variieren.

Wie sollen Verbraucher ihren Müll an den Entsorger übergeben, damit er weiterverwendet beziehungsweise recycelt werden kann?

Abgesehen von der möglichst guten Sortierung im Haushalt, sollten die in den gelben Sack eingebrachten Stoffe möglichst sortenrein sein. Zum Beispiel ist es wichtig, den Deckel vom Joghurtbecher zu entfernen oder andere Verpackungskombinationen aus Kunststoff und Karton, welche beispielsweise häufig bei Butter eingesetzt werden, voneinander zu trennen. Eine Nichttrennung dieser Kombinationen erschwert beziehungsweise macht eine Sortierung praktisch unmöglich.