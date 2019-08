Ende April hat es in der Bäckereifiliale an der Windfeldstraße in Enger einen Wasserschaden gegeben. Dieser ist so hoch, dass die Bäckerei den Standort verlässt und neue Räume sucht. Foto: Christina Bode

Von Christina Bode

Enger (WB). Wer auf dem Schul- oder Arbeitsweg Brötchen für die Mittagspause kaufen möchte, muss vorerst ohne Waren von Karlchens Backstube auskommen. Die Filiale an der Windfeldstraße in Enger wird nicht wiedereröffnet.

Wie Geschäftsführerin Simone Böhne auf Anfrage erklärt, seien nach einem Wasserschaden Ende April große Teile der Filiale beschädigt gewesen. »Uns ist hier ein großer betriebswirtschaftlicher Schaden entstanden«, sagt sie. Nachdem es mit dem Vermieter keine Einigung gegeben habe, habe sich die Geschäftsführung nach reiflicher Überlegung dazu entschlossen, die Filiale nicht zu renovieren, sondern zu schließen. Rein betriebswirtschaftlich habe eine Investition in diesen Standort keinen Sinn gemacht.

Entscheidung sehr schwer gefallen

»Uns ist die Entscheidung sehr schwer gefallen, denn wir wissen natürlich um die gute Lage«, sagt Simone Böhne. Nicht umsonst hätte man das Geschäft an der Windfeldtstraße seinerzeit vom Bäckerjungen übernommen.

Sie sei aber guter Hoffnung, den Engeranern bald wieder auch im Stadtzentrum zur Verfügung zu stehen. »Ich hoffe, dass wir diese kleine Versorgungslücke bald schließen können«, sagt Simone Böhne. Sie sei auf der Suche nach neuen Räumen und gehe fest davon aus, bald etwas Schönes zu finden.

Mitarbeiter dezeit in anderen Filialen

Die Mitarbeiter, die vorher an der Windfeldstraße gearbeitet haben, seien übergangsweise in anderen Filialen untergebracht worden. Karlchens Backstube ist noch im Jibi in Westerenger und an der Langen Straße in Spenge vertreten.