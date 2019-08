Von Daniela Dembert

Enger (WB). Am kommenden Sonntag bestimmen die Besucher einen Teil des Programms des Mathildenplatz-Konzerts. In der Zeit von 11 bis 12 Uhr heißt es »Enger singt«. Organisiert wird das offene Mitmach-Konzert schon zum neunten Mal in Folge vom Generationentreff Enger. Den Rahmen für die Openair-Konzertreihe schaffen schon seit zehn Jahren der Verein Enger Impulsiv und die Stiftung der Volksbank Enger-Spenge.