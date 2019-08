Spielerisch den Umgang mit dem Pferd erlernen, können Kinder im Alter von fünf bis zehn Jahren am 22. August in Westerenger. Foto: dpa

Enger (WB). Der Reiterverein Wittekind 02 Enger veranstaltet wieder einen seiner beliebten Pony-Schnuppertage. Dieses Mal steht die Veranstaltung unter dem Motto »Die Indianer sind los«. Am Donnerstag, 22. August, bietet der Verein in Westerenger interessierten Mädchen und Jungen im Alter die Möglichkeit, erste Erfahrungen mit und auf dem Pferd zu machen. Das Angebot richtet sich an Mädchen und Jungen im Alter von fünf bis zehn Jahren.