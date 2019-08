Spielerisch den Umgang mit dem Pferd lernen können Kinder im Alter von fünf bis zehn Jahren am 22. August in Westerenger. Foto: dpa

Am Donnerstag, 22. August, bietet der Verein in Westerenger interessierten Mädchen und Jungen im Alter die Möglichkeit, erste Erfahrungen mit und auf dem Pferd zu machen. Das Angebot richtet sich an Mädchen und Jungen im Alter von fünf bis zehn Jahren.

Programm beginnt mit Rundgang über den Hof

Das Programm beginnt um 10 Uhr mit einem Rundgang über den Hof und dem Kennenlernen der Pferde. Anschließend werden die kleinen Indianer geschminkt, die Pferde geputzt sowie erste Voltigier- und Reitversuche unternommen; zusätzlich gibt es Bastelangebote zum Thema Indianer.

Der Kennenlerntag auf dem Gelände in Westerenger endet gegen 14 Uhr. Inklusive Mittagessen, Getränken und aller Angebote kostet der Indianer-Ferienspaß 25 Euro pro Kind. Eine vorherige Anmeldung unter der Telefonnummer 0174 4556291 ist in jedem Fall notwendig.