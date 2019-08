Der Film »25 km/h«, in dem zwei Brüder ihre Mofa-Tour durch Deutschland nachholen, beginnt auf einer Beerdigung. Deshalb haben sich Horst Chudzicki (von links) und Matthias Rasche vom Stammtisch Barmeierplatz in schwarze Anzüge geworfen und präsentieren eine Zündapp aus dem Jahr 1970. Wolfgang Ramforth und Eckardt Koch sind zwei der vier Musiker der Gruppe »Another train«, die zum vielfältigen Rahmenprogramm des Sommernachtskinos am 24. August gehören. Foto: Klaus Münstermann

Von Klaus Münstermann

Enger (WB). Vorhang auf für »25 km/h«. So heißt der Film, den der Stammtisch Barmeierplatz am Samstag, 24. August, auf dem Königin-Mathilde-Platz in Enger zeigt. Zum abwechslungsreichen Programm von 19.30 Uhr an zählt auch die Gitarrenmusik des Männer-Quartetts »Another train«.