Als die Feuerwehr in der Bünder Straße in Enger eintraf, hatten die Bewohner das Haus bereits verlassen. Foto: Daniela Dembert

Von Daniela Dembert

Enger (WB). Der Brand in einer Dachgeschosswohnung eines Wohnhauses an der Bünder Straße hat am Freitagmittag gegen 12.20 Uhr zur Alarmierung aller Löscheinheiten der Engeraner Feuerwehr geführt. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte hatten die Bewohner das Gebäude bereits verlassen, so dass niemand zu Schaden kam. Eine zunächst als vermisst gemeldete Person befand sich zum Zeitpunkt des Brandes nicht im Haus.