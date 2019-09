Wer hat diese Laterne in der Maiwiese in Enger gefällt? Noch hat die Polizei keine Spur von den Verursachern. Foto: Daniela Dembert

Enger (WB). Eigentlich soll sie für Erleuchtung sorgen, doch damit ist es jetzt nicht mehr weit her. Unbekannte haben – vermutlich in der Nacht zu Samstag – eine Straßenlaterne in der Maiwiese in Enger umgeknickt.