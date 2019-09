Beim Verkauf von Marihuana am Widukindgymnasium in Enger flog der Hauptangeklagte vor zwei Jahren auf. Foto: Ruth Matthes

Von Ruth Matthes

Herford/Spenge/Enger (WB). Wegen Handelns mit Marihuana und Ecstasy in insgesamt 31 Fällen haben sich am Donnerstag drei ehemalige Schüler aus Enger und Spenge vor dem Jugendschöffengericht in Herford verantworten müssen.»Da alle drei geständig sind, mit relativ geringen Mengen gehandelt haben, keine Drogen mehr konsumieren und offensichtlich nicht am Anfang einer Dealerkarriere stehen«, wie Richterin Dr. Tanja Schwöppe-Funk feststellte, kamen sie mit vergleichsweise geringen Auflagen davon.