Vertrocknete Halme stehen in der Maaraue mit Blick über den Rhein und den Dom. Wie hier in Mainz könnte es auch in Enger bald soweit sein, dass die Stadt den Klimanotstand ausruft. Foto: Andreas Arnold/dpa

Von Christina Bode

Erst kurz vor den Sommerferien haben sich die Fridays for Future in Enger zum ersten Mal getroffen. Kurze Zeit später haben sich die Parents for Future gegründet. Schon bei der ersten Mahnwache am ersten Ferientag kamen zahlreiche Mitstreiter zum Mathildenplatz. Die Gruppe wächst und mittlerweile haben sich auch die Großeltern vieler Schüler angeschlossen.