Von Daniela Dembert

Enger (WB). »Ich bin genauso aufgeregt wie vor dem zweiten Staatsexamen«, hat Regine Pellmann am Morgen noch vor Unterrichtsbeginn zu Schulleiterin Martina Küper gesagt. Die Engeranerin wurde am vergangenen Freitag nach 30 Jahren Dienst an der Grundschule Oldinghausen/Pödinghausen mit einer Feierstunde in den Ruhestand verabschiedet.