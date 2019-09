Drei Imbisse liegen hier in unmittelbarer Nähe zueinander. Ein Nachbar fühlt sich von deren Gerüchen gestört. Foto: Daniela Dembert

Von Daniela Dembert

Enger/Minden (WB). Abgewiesen wurde die Klage eines Engeraners gegen die Baugenehmigung eines Imbisses an der Mühlenstraße. Der Anwohner hatte vor dem Verwaltungsgericht in Minden gegen den Kreis Herford geklagt, weil er die nähere Umgebung, in der sich sein Wohnhaus und Geschäftsräume befinden, durch den Imbissbetrieb einer unverhältnismäßigen Geruchsbelästigung ausgesetzt sieht.