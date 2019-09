Pultermann, der bei der Bundesagentur für Arbeit tätig ist, war bereits von September 2008 bis 2009 Fraktionsvorsitzender und seit der Wahl von Thomas Meyer zum Bürgermeister erster stellvertretender Fraktionsvorsitzender.

Seit 2000 SPD-Mitglied

Seit 2000 ist der Engeraner Mitglied in der SPD, von 2004 bis 2009 saß er im Rat und von 2009 bis 2013 war er Vorsitzender des SPD-Stadtverbandes. Anschließend stand er ein gutes Jahr an der Spitze des Ortsvereins. »Die SPD hat zwei Stellvertreter für den Fraktionsvorsitz bestimmt – das sind Dirk Nekat und Korinna Klute«, so Karczewski.

Gedenkfeier für Ann Christin Klute

In der Ratssitzung am 23. September wird der Platz des Fraktionsvorsitzes frei bleiben – zum Gedenken an Ann Christin Klute. Sie hatte den Fraktionsvorsitz 2015 übernommen – als erste Frau in dieser Position. In der Ratssitzung wird es eine kleine Gedenkfeier geben, die die Stadtverwaltung organisiert. »Ann Christin Klute hat sich besonders dafür eingesetzt, junge Menschen für Politik zu begeistern und sie motiviert, sich einzubringen. Mich hat sie ermuntert, für den Vorsitz des SPD-Ortsvereins zu kandidieren«, erinnert sich Sarah Karczewski.