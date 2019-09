Svea Eisemann, Isa Antholz, Friederike Wacker, Jule Hannah Tappe und Hannah Rachel Darby gehen mit ihrer Konstruktion gegen mehr als 20 andere Teams beim Bobbycar-Solar-Cup in Bielefeld an den Start. Foto: Daniela Dembert

Enger (WB/dd). »Uns hat das Rennfieber gepackt. Ein toller Teamgeist ist entstanden«, sagt Jule Hannah Tappe. Die Gymnasiastin gehört zu der fünfköpfigen Mannschaft aus Schülern des Widukind-Gymnasiums und der Realschule Enger, die an diesem Wochenende am Bobbycar-Solar-Cup in Bielefeld teilnimmt.

Zum elften Mal geht ein Team der Ravensberger Erfinderwerkstatt, dem Schüler des WGE angehören, an den Start. Das Besondere in diesem Jahr: Es handelt sich um eine reine Frauenmannschaft.

Einblick in verschiedene Berufsfelder

Die Teilnehmerinnen aus den Klassen neun bis zur Einführungsstufe hegen allesamt eine gewisse Technikaffinität. Hannah Rachel Darby hat zuvor schon an Roboter-Wettbewerben teilgenommen und findet: »Man lernt beim Konstruieren einfach viel mehr über Mechanik und Elektronik als im Unterricht.«

Seit den ersten Planungen ist ein Dreivierteljahr vergangen, in dem die Schülerinnen gemeinsam mit Partnerfirmen der Region und ehemaligen Teammitgliedern, die als Betreuer ihr Know-how beigesteuert haben, fleißig an ihrem solarbetriebenen Bobbycar gearbeitet haben. Reizvoll sei dabei der tiefe Einblick in verschiedene Berufsfelder, findet Jule Hannah Tappe.

Innovative Materialien verwendet

Ziemlich professionell konstruiert mutet das kleine grüne Gefährt an. »Wir haben Aluprofile verbaut. Die sind super zu verarbeiten und sehr leicht«, erklärt Friederike Wacker. Insgesamt habe das Team dabei Teile aus teils sehr innovativen Materialien verwendet.

Quietschgrün lackiert

Die fünf Frauen rechnen sich gute Chancen aus, in einer der Kategorien Konstruktion, Schnelligkeit, Wendigkeit, Fahrgeschick oder Design punkten zu können. Neuer Denkansatz sind zwei unterschiedlichen Radgrößen an Vorder- und Hinterachse. »Wir hoffen, damit beim Start schneller zu sein«, so Svea Eisemann.

Quietschgrün lackiert ist die selbst gefertigte Karbonkarosserie. »Damit wollen wir auf unseren und den Nachhaltigkeitsansatz unserer Partnerfirmen hinweisen«, sagt Friederike Wacker.