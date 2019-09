Enger (WB). Der letzte Abendmarkt der Saison steht vor der Tür. Am kommenden Donnerstag, 19. September, lädt die Kaufmannschaft von 16 bis 20 Uhr zum dritten Mal zum Klönen, Stöbern und Genießen auf dem Barmeierplatz in Enger ein.

Neu formiertes Organisationsteam

Nach den Erfolgen der ersten beiden Märkte hat sich das neu formierte Organisationsteam bestehend aus Detlef Schultz, Michael Wetzel und Fritz Althoff unter der Federführung von Matthias Kühn zum Saisonfinale noch einmal einige Besonderheiten einfallen lassen.

Die Veranstaltung verspricht, magisch zu werden. Schon allein deshalb, weil Zauberer Emmello ab 17 Uhr zu jeder vollen Stunde alle Register zieht, um die Besucher zu verblüffen. »Passend zum Herbstbeginn wird ein Kürbishändler aus Bielefeld mit dabei sein«, verrät Jürgen Fellbaum, Sprecher der Kaufmannschaft.

Mehr Sitzgelegenheiten

Da der Barmeierplatz beim Juli-Markt schier aus allen Nähten platzte, ist das Gelände am Donnerstag um die Parkplätze vor der Volksbank erweitert. »Außerdem stocken wir die Sitzgelegenheiten und Tische auf dem Platz ordentlich auf«, sagt Detlef Schultz, Vorsitzender der Kaufmannschaft. Fisch, Fleisch- und Wurstwaren, Honig, Antipasti, Käse, Wein und andere Getränke – an allen Ständer gibt es Leckeres zum Sofortverzehr wie auch zur Mitnahme.

»Suppunternehmen« serviert Gulaschkanone

Das »Suppunternehmen« serviert Deftiges aus der Gulaschkanone. Bianca Schmitz ist wieder mit pfiffigen Textilideen aus eigener Fertigung vertreten. Neu dabei ist Familie Friedhoff von »Weine und Accessoires« mit edlem Rebensaft. Um das Angebot attraktiv zu halten, legen die Initiatoren Wert darauf, immer wieder Neues anbieten zu können. »Diesmal haben wir eine mobile Cocktailbar auf dem Platz«, erzählt Fellbaum. Auch sei die Getränkeversorgung großzügiger aufgestellt. Der Bierstand auf dem Barmeierplatz werde vergrößert und ein zusätzliches Angebot werde das Team vom Ambrosia direkt vor dem Restaurant aufbauen, so dass der Andrang auch räumlich entzerrt werde. Musik kommt von Chris Blevins, der, ausgerüstet mit Gitarre, Mundharmonika und Percussion, als Einmann-Band mit Querbeetrepertoire den Abend untermalt.

Bei der Organisation des After-Work-Marktes arbeitet die Kaufmannschaft eng mit der Stadtverwaltung und dem Kultur- und Verkehrsverein zusammen. »Über die Unterstützung insbesondere durch die Verwaltung, den Bauhof und den KuV, der sich um die Musik und ein Kinderspielangebot kümmert, sind wir sehr dankbar. Das läuft alles wirklich toll Hand in Hand«, betont Fellbaum.

Anregung aus anderen Städten geholt

Die Erfolgsgeschichte des Abendmarktes soll im kommenden Jahr fortgeschrieben werden. »Wir haben uns als Kaufmannschaft Anregungen bei Besuchen anderer Märkte in Bünde und Bielefeld geholt und schauen nun, was für Enger umsetzbar wäre«, sagt Fellbaum. Ziel sei, auch Ausflügler aus den Nachbarstädten in die Widukindstadt zu ziehen.