Initiatoren, Sponsoren und Teilnehmer: Vaidotas Volkus (von links), Horst Brinkmann, Rafael Fischer, Torben Kietsch, Darylton Hill, Bernd Brinkmann, Alexander Fürst, Claudia Schell, Klaus Goeke und Anja Schwengel sind Feuer und Flamme für den Widufix-Lauf, der an diesem Sonntag zum Tag der Regionen in Rödinghausen stattfindet. 1500 Läufer werden erwartet. Foto: Daniela Dembert

Von Daniela Dembert

Enger/Rödinghausen (WB). Nur noch wenige Tage, dann geht der Widufix-Lauf in seine 15. Runde. Für diesen Sonntag, 22. September, rechnen die Initiatoren der Initiative Wirtschaftsstandort Kreis Herford mit etwa 1500 Teilnehmern, die in Rödinghausen an den Start gehen.

1340 Anmeldungen sind bereits eingegangen. »Kurzentschlossene können sich im Organisationszelt am Pembervilleplatz ab 10 Uhr noch anmelden, bevor der Lauf um 12 Uhr beginnt«, informiert Anja Schwengel von der Wirtschaftsinitiative.

Laufen für Ausbildungsplätze

Mit ihren Startgeldern unterstützen Teilnehmer die Ausbildungsförderung im Kreis Herford. Es zähle nicht das sportliche Leistungsvermögen, »hier geht es rein um die gute Sache. Jeder kann mitmachen – ob jung oder alt. Auf den 3,5 Kilometern Strecke darf gelaufen, gewalkt und gewandert werden«, betont Klaus Goeke, Gründervater des Widufix-Laufs.

Team von Ehlebracht

Zahlreiche Unternehmen und Vereine gehen alljährlich mit Mannschaften an den Start. Schon seit vielen Jahren ist das Engeraner Unternehmen Ehlebracht mit dabei. »Uns ist es wichtig, Nachwuchs für unsere Fachkräfte zu finden. Daher hat die Ausbildung in unserem Betrieb einen hohen Stellenwert. Vor einigen Jahren haben wir deshalb beschlossen, mehr tun zu wollen, als mit einem Team an den Start zu gehen und sind zu einem der Hauptsponsoren geworden«, schaut Unternehmensvorstand Bernd Brinkmann zurück.

Viele Sportvereine dabei

Unter den Teilnehmergruppen findet sich auch eine große Zahl an Sportvereinen. »Das ist eine Premiere. So breit waren wir sportlich noch nie aufgestellt. Eine tolle Steigerung!«, sagt Goeke. Neu dabei sind in diesem Jahr zum Beispiel die Basketballer der BBG Herford. »Wir haben zwar am Sonntag ein Regionalligaspiel zu bestreiten, trotzdem werden Vereinsmitglieder am Lauf teilnehmen«, versichert Rafael Fischer. Auch die HSG Blomberg-Lippe wird mit ihrer Damen-Bundesligamannschaft dabei sein.

»Perspektive für die Jugend ist uns wichtig. Wir sind ein Verein, der mehrfach mit dem grünen Band für hervorragende Nachwuchsarbeit ausgezeichnet worden ist«, sagt Geschäftsführer Torben Kietsch.

TuS Spenge läuft mit

Eine feste Größe ist mittlerweile der TuS Spenge. »Wir legen Wert darauf, mit einer großen Mannschaft anzutreten und haben schon dreimal den Pokal für die teilnehmerstärkste Gruppe mit nach Hause genommen«, informiert Horst Brinkmann, Vorsitzender des TuS.

Vor 15 Jahren habe man nicht erwartet, eine derartige Erfolgsgeschichte schreiben zu können, sagt Goeke. »Mittlerweile sind es jährlich 15 zusätzliche Ausbildungsplätze, die wir durch die Erlöse aus Sponsoren- und Startgeldern schaffen können«, ergänzt IWKH-Geschäftsführer Alexander Fürst.

Tag der Regionen

Weil der Widufix-Lauf eingebettet sein wird in den Tag der Regionen, können Besucher und Läufer ab 10 Uhr auf einen Shuttleservice vom Parkplatz Häcker - Küchen in der Werkstraße zurückgreifen. Umkleide- und Duschmöglichkeiten gibt es in der Grundschule Bruchmühlen.