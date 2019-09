Am Freitag wird der Sänger und Gitarrist in der e-Kirche in der Pauluskirche, Kiebitzstraße 1 in Herford zu hören sein. Anlass ist die Ausstellung »Glänzende Aussichten«, die sich in 99 Karikaturen mit dem Thema Klimaschutz befasst. Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr, der Eintritt ist frei.

Die Songs des Liedermachers, der schon mit Konstantin Wecker gemeinsam auf großen Bühnen »Violata Parras »Gracias a la Vida« gesungen hat und auch auf Weckers jüngstem Album als Gast zu hören ist, sind zumeist politisch und humanitär motiviert. Musikalisch steht der Wahl-Berliner in der Tradition seiner zweiten Heimat Argentinien.

»BackenBartBernd« kommt auch

Am Samstag wird Miró zweimal im Engeraner Jugendzentrum Zebra zu hören sein. Nachmittags präsentiert der Deutsch-Argentinier um 16 Uhr seine verrückten, lustigen und manchmal ein wenig nachdenklichen Kinderlieder. Eingebettet ist das Konzert in die Feier, die das Jugendzentrum zum Weltkindertages ausrichtet. Dort soll es den ganzen Nachmittag über turbulent zur Sache gehen. »Wir wollen zusammen spielen und feiern. Es wird eine Riesenrutsche, Kinderschminken, Bratwurst und Getränke geben«, zählt Bernd Rammler vom JZ Zebra auf.

Angekündigt hat sich auch »BackenBartBernd«, ein (fast) waschechter Pirat, der sich gern in den Wirren seines Seemannsgarns verheddert und Erstaunliches zu berichten hat, beispielsweise von der Sichtung des ersten eckigen Kugelfischs.

Eintritt ist frei

Der Kindertag ist eine Kooperation der beiden Engeraner Jugendzentren Kleinbahnhof und Zebra mit der Herforder e-Kirche, dem Stammtisch Barmeierplatz, Enger Impulsiv und der Initiative Engeraner Manifest. Das Graffiti-Projekt, mit dem das Jugendzentrum Kleinbahnhof derzeit an einem bundesweiten Wettbewerb teilnimmt, wird vorgestellt und auch das Engeraner Manifest wird zur Unterzeichnung ausliegen.

Am Abend greift Pablo Miró abermals zur Gitarre und zum Mikrofon. Dann allerdings mit seinen kritischen Stücken, die er teils auf Deutsch, teils auf spanisch singt. »Vielleicht ist dieser Termin ja interessant für all jene, die Pablo Miró am Tag zuvor in Herford nicht erleben konnten. Das gilt natürlich auch umgekehrt«, meint Matthias Rasche von Enger Impulsiv. Auch zu den Konzerten im Jugendzentrum ist der Eintritt frei.