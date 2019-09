Von Ruth Matthes

»Hintergrund ist die Tatsache, dass die Stadt am Beginn der nächsten Runde des ISEK (Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept) steht, ein Bundesprogramm, das städtebauliche Projekte mit 80 Prozent bezuschusst«, erklärte das langjährige Planungsausschuss-Mitglied Detlev Göhner. Im nächsten Jahr solle ein Arbeitskreis gegründet werden, in dem Fraktionen, Verwaltung und das Planungsbüro Drees und Huesmann konkrete Vorschläge erarbeiten, wie die Engeraner Innenstadt attraktiver gestaltet werden kann.

»Wir möchte heute Ihre Vorschläge hören, die wir gerne aufgreifen wollen«, forderte Stadtverbandsvorsitzender René Siekmann die knapp 20 Gäste auf, an der Zukunft ihrer Heimatstadt mitzuwirken.

Und die kleine Schar erwies sich als durchaus innovativ – wenn es auch durchaus unterschiedliche Meinungen gab. Einig waren sich die Teilnehmer mit den CDU-Ratsmitgliedern, dass sich auf der Bahnhofstraße etwas tun müsse. Sie sei als ehemalige Durchgangsstraße für heutige Verhältnisse überdimensioniert und passe nicht mehr in die Zeit. Besonders die Kreuzung mit Nordhof- und Brandstraße sei viel zu groß. Ein Rückbau sei geboten. Vernünftige Radwege müssten her.

Barmeierplatz in der Kritik

Für eine Gleichberechtigung von Fußgängern, Autofahrern und Radfahrern bei reduziertem Tempo – ähnlich wie auf der sanierten Bielefelder Straße – sprach sich Hans Fahrtmann aus. In Städten wie Utrecht funktioniere das wunderbar. »Wir müssen in die Zukunft blicken und Konzepte entwerfen, die in fünf oder zehn Jahren in die Welt passen.« Fahrtmann hätte auch nichts gegen einen Anschluss Engers an die Schiene. Phillip Nolte regte ein größeres Widukind-Denkmal an.

Die Situation auf dem Barmeierplatz stieß allgemein auf Kritik. »Hier sind zwar im Rahmen des ersten ISEKs bereits zusätzliche Bäume und Bänke aufgestellt worden, aber das reicht noch nicht«, urteilte Göhner. Die Anwesenden waren sich einig, dass die Aufenthaltsqualität verbessert werden müsse. »Wir haben hier eine autofreundliche, aber handelsfeindliche Innenstadt«, sagte Nolte und verwies auf das positive Beispiel von Bünde und seiner Eschstraße, die autofrei sei und auf der man in Ruhe bummeln könne.

Hohe Bordsteine als Problem

Das Thema Fußgängerzone sei nicht neu, erklärte Göhner. Leider sei es bisher nicht gelungen, die Zufahrt zur Tiefgarage umzulegen. Außerdem plädierten viele Händler eher für mehr als für weniger Parkplätze.

Kritik gab es auch an den hohen Bordsteinen an Burg- und Steinstraße, die besonders für ältere Menschen ein Hindernis darstellten. Deren Rückbau sei, so Göhner, fast so teuer wie der Neubau der Straßen.

Bedauern äußerten die Anwesenden über die Leerstände und mangelnde Gastronomie in der Innenstadt. »Leider war das Leerstandsmanagement nicht so erfolgreich«, räumte Göhner ein. »Aber wir können den Pächtern nur unsere Hilfe anbieten. Wir können nicht auch noch selber das Restaurant führen.« Und Siekmann ergänzte: »Wer möchte, dass die City lebendig bleibt, muss das Angebot hier auch annehmen und darf nicht zum Essen nach Bielefeld fahren und alles im Internet bestellen.«