Gigantisch wirkt die Baustelle an der Niedermühlenstraße aus der Luft. Noch in diesem Jahr wird das Retentions-Bodenfilterbecken mit Schilf bepflanzt. »Dann fügt sich die Anlage wieder gut in die umliegende Landschaft ein«, verspricht der Leiter der Wirtschaftsbetriebe Thomas Holz. Foto: Moritz Winde

Von Christina Bode

Enger (WB). Seit 2015 laufen die Planungen für das Retentions-Bodenfilterbecken an der Niedermühlenstraße. Auf 15.000 Quadratmetern hat die Stadt Enger seit Mai Massen an Erde bewegt, um später das Regenwasser, das in den Bolldammbach fließt, zu filtern.

Zuerst sah es aus wie eine riesige Kraterlandschaft. Mittlerweile ist das Retentions-Bodenfilterbecken auch als solches erkennbar. »Die EU hat ihre Richtlinien für den Gewässerschutz verschärft«, sagt Thomas Holz, Leiter der Wirtschaftsbetriebe der Stadt Enger. Diese Neuregelung habe es erforderlich gemacht, zu handeln.

Anlage filtert Feinstaub und Straßendreck aus Regenwasser

Regen- und Schmutzwasser sammelt sich bislang in zwei unterirdischen Regenüberlaufbecken. Ein Teil davon läuft auch in den Bolldammbach. Um Verunreinigungen auszufiltern, war der Bau des Retentions-Bodenfilterbeckens nötig. Schilf und ein spezielles Substrat im Filterbecken reinigen künftig Wasser von Feinstaub und Straßendreck und stauen das Wasser eine Zeit lang, bevor es nach und nach in den Bolldammbach abfließen kann. Das restliche Schmutzwasser wird in die Kläranlage Belke-Steinbeck geleitet.

Anfang Mai begann die Firma Bunte mit den Arbeiten. »Der Mischwassersammler zur Kläranlage ging mitten durch das Gelände. Er musste zunächst umgeleitet werden«, erklärt Thomas Holz. Dann konnte mit dem Ausheben des 4300 Quadratmeter großen Beckens begonnen werden. Es wurden Kanäle verlegt, mehrere Schichten Vlies und Dränagen verlegt, all das wurde mit Kies überdeckt. Aktuell wird eine Sandschicht aufgeschüttet. Wenn dies erledigt ist, wird die einen Meter dicke Filtersandschicht mit Schilf bepflanzt.

Zweiter Bauabschnitt auf gegenüberliegender Straßenseite

Wenn die Arbeiten am Retentionsbodenfilterbecken beendet sind, geht es auf der anderen Straßenseite weiter. Hier werden zwei Regenüberlaufbecken eingesetzt und Verbindungskanäle verlegt. »Die Kanalrohre müssen quer über die Niedermühlenstraße verlegt werden«, sagt Thomas Holz. Dazu wird die Straße einige Wochen lang voll gesperrt werden müssen.

Holz geht davon aus, dass das Ende des Jahres der Fall sein wird. »Wir hätten den Engeranern gerne die Vollsperrung erspart, aber für eine halbseitige Sperrung ist die Straße zu schmal«, erklärt Holz. Die riesigen Rohre müssten schräg verlegt werden. Eine Herausforderung werde es, sie unter den Versorgungsleitungen »herzufädeln«.

»Anlage fügt sich später gut in die Landschaft ein«

Der Leiter der Wirtschaftsbetriebe kann den Unmut der Anlieger verstehen, die über lange Zeit eine Großbaustelle vor der Tür haben. »Gerade während der Bauzeit sieht das Vorhaben natürlich gigantisch aus«, sagt er. Vor allem, als die weiße Folie verlegt worden sei, hätten Anlieger geschimpft. »Aber wenn das Schilf gepflanzt ist, fügt sich die Anlage wieder gut in die Landschaft ein«, sagt er.

Auch Landschaftsschützer seien nicht erfreut über die Großbaustelle. »Wir befinden uns in ständiger Konkurrenz zwischen Landschaftsschutz und Gewässerökologie«, sagt Holz. Es hätten viele Kompromisse – zum Beispiel bei der Einhaltung der Randstreifen und der Höhe der Wälle – eingegangen werden müssen, um für alle eine verträgliche Lösung zu schaffen.

Im Herbst 2020 vollständig in Betrieb

Thomas Holz rechnet damit, dass das Retentions-Bodenfilterbecken noch in diesem Jahr fertiggestellt werden kann. »Der Schilf muss dann erstmal Wurzeln schlagen, bevor er richtig anfangen kann zu arbeiten«, sagt Holz. Im Herbst 2020 soll das Becken vollständig in Betrieb genommen werden.