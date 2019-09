Von Christina Bode

Enger/Spenge (WB). Im Herbst gibt es in der Musikschule Enger-Spenge einen festen Programmpunkt: Beim musikalischen Herbstzauber präsentieren sich die Solisten und Ensembles der Musikschule. Am Sonntag, 6. Oktober, um 15 Uhr beginnt das herbstliche Konzert in der Aula am Lehmkuhlenweg in Enger.