Mehr als 700 Kinder, Jugendliche und Erwachsene aus Enger und der Umgebung nahmen am Freitag am Klimastreik teil, der vom Widukind-Gymnasium zum Barmeierplatz führte. Sie forderten die Politik auf zu handeln – unter anderem auch in Form des Klimanotstandes. Foto: Ruth Matthes

Von Christina Bode

Enger (WB). Nicht nur mit einer lautstarken Demonstration am vergangenen Freitag haben die Fridays und die Parents for Future den Klimanotstand gefordert. Lange wurde in der Ratssitzung am Montag über die Resolution diskutiert, die die Grünen eingebracht haben. Schließlich stimmte der Rat mehrheitlich dafür.