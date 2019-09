Probesitzen auf der Tribüne im Sportpark: Musiker und Veranstalter des ersten »Rocktober« prüfen den Blick auf das Spielfeld, das am Samstag, 12. Oktober, zum Soundgarden wird. Fünf Bands wollen an diesem Abend die Bühne rocken. Foto: Daniela Dembert

Von Daniela Dembert

Enger (WB). Es wird laut im Sportpark am Freizeitweg am Samstag, 12. Oktober: Der Verein »engerIMPULSiv« lädt in Kooperation mit Sportparkbetreiber Guido Möhlmann zum »Rocktober«. Fünf Bands stehen ab 19.30 Uhr auf der Bühne. Von »Classic« über Alternative und Indie bis Hard steht ein Ritt durch das breite Feld des Rock an.

Dabei huldigen die Musiker nicht nur den Idolen des Rock von Status Quo, Dire Straits oder AC/DC, sondern sie packen auch ihren ganz eigenen Sound aus dem Gitarrenkoffer.

»Burning Lizzard« treten in klassischer Rockbesetzung mit Mario Bunte als Sänger, Fabian Koch an der Gitarre, Bassmann Bobby Veltins und Marco Hiller am Schlagzeug an. Ende 2017 gegründet, spielt die Bielefelder Formation seit dem vergangenen Jahr in ihrer aktuellen Besetzung und war jüngst als Musik-Act auf dem Bielefelder Abendmarkt zu hören. In Enger tritt das Quartett mit eigenen Songs im Alternative und Classic-Stil an. »Das ist zwar nur unser Hobby, aber wie bei den meisten Musikern ist es im Geiste natürlich Hauptberuf«, sagt Bassist Bobby Veltins über die gemeinsam gehegte Leidenschaft.

Verwechslung mit Country-Sängerin

»Why-Aye Man« ist nicht nur der Titel eines Mark Knopfler-Songs, sondern auch der Name der vierköpfigen Band um Frontfrau Kathryn Fensome aus Löhne. »Das ist Geordie-Slang und heißt soviel wie ‘Na klar, Mann’«, erklärt Gitarrist Jörg Westphal. Dies sei der Herkunft von Sängerin Fensome geschuldet. Formiert hat sich die Band aus einer Queen- und einer Dire Straits-Coverband und dürfte somit einen interessanten Genre-Mix liefern.

»Wir machen Rock, den man gut laut auf der Autobahn hören kann«, erklärt Westphal grinsend. Die Band ist komplett mit Drummer Reiner Herberg und Bassist Jens Westphal.

Die dritte Band an diesem Abend ist »Rosegarden« aus Bielefeld. »Wenn man uns googelt, landet man beim Lied von Lynn Anderson«, schmunzelt Kai Konen. Dass die vier so gar nichts mit der Country-Sängerin aus Nashville zu tun haben, wird schnell klar, wenn man sich bei Spotify die Songs ihrer Spring EP anhört. Patrick Renner (Gesang), Dominik Strunk (Gitarre), Andreas Golz (Drums) und Kai Konen (Bass) liefern Tanzbares aus dem Bereich Indie bis Hard-Rock. Im vergangenen Monat war »Rosegarden« schon beim Stadtfestival in Vermold und beim Flunky-Rock-Festival in Bielefeld zu hören.

»Alles, was knallt«

»Fall Out« sind in Enger keine Unbekannten mehr. Die Band um den Mann mit dem Zylinder, Sänger Martin Sturzenhecker, war bereits beim Rock am Markt 2015 zu Gast und betrat im Frühjahr darauf beim Kirschblütenfest die Bühne.

»Alles, was knallt«, verspricht Drummer Paul Lamprecht den Zuhörern. Denn wenn Jan »Welle« Wellensiek die Gitarrensaiten massiert und Bassist Torsten Jeschke für das Wummern in der Magengrube sorgt, wird es laut. Zu hören gibt es »gutes Gebrauchtes«. Die Jungs spielen Hits von AC/DC, Marilyn Manson, den Red Hot Chili Peppers, den Ramones und weiteren Rockgrößen.

Den Opener zum Festival geben Engers Beat-Urgesteine »Percy and the gaolbirds«, die Ideengeber des Festivals zur Nachwuchsförderung sind. Seit mehr als 50 Jahren stehen Sänger Wolfgang »Percy« Oehme und seine Mannen Bernd Rösner (Lead-Gitarre), Hei-Wi Epke (Rhythmus-Gitarre), Wigbert Pieper (Bass), Wolfgang Rieke (Schlagzeug) gemeinsam auf der Bühne. Der Spaß am gemeinsamen Musizieren hat die fünf Herren bestens konserviert.

Die Botschaft: Toleranz

Das Rocktober-Festival steht unter dem Motto »Für Weltoffenheit und Toleranz«. Eine Haltung, die nach Meinung der Organisatoren kaum besser transportiert werden könnte, als durch Musik. Als »wieder enorm wichtig« erachten auch die beteiligten Musiker das Eintreten für ein freies und friedliches Miteinander.

»Aus diesem Grund werden Mitglieder der Engeraner Manifest-Initiative anwesend sein und über ihr Anliegen informieren und selbstverständlich auch das Buch zur Unterzeichnung auslegen«, sagt Hermann Fleer von engerIMPULSiv.

Einlass ist ab 19 Uhr, der Eintritt kostet fünf Euro, ermäßigt 2,50 Euro. Für ausreichend Parkplätze in näherer Umgebung ist gesorgt. Den ersten einhundert Besuchern winkt ein Freibier.