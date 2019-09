Enger (WB/dd). Rot und schwer oder lieber etwas spritziger? Dieter Brock hat für jeden Geschmack etwas dabei. Der Weinhändler gehört zum Inventar des Weinfests im Kleinbahnmuseum. Am Samstagabend stand der Bielefelder wieder hinter dem Tresen, um die 130 Besucher zu beraten und mit köstlichem Rebensaft zu versorgen, vom Probierschlückchen bis zur vollen Flasche – ganz nach Wunsch.

»Rosés liegen seit einigen Jahren voll im Trend«, sagt Brock. Das liege vor allem an den heißen Sommern, in denen schwere Rotweine nicht der Tropfen der Wahl seien. »Schön, sich so durchprobieren zu können«, findet Sonja Lühning. »Wir haben schon einige gute Weine genossen und etwas gegessen.«

Gemütliches Kneipenambiente

Um den Genuss geht’s an diesem Abend in der Museumshalle, die einmal mehr ihre Wandlungsfähigkeit vom spröden Charme einer Fahrzeughalle als Kulisse für Oldtimerausstellungen über einen aparten Veranstaltungsort für Tango-Abende bis hin zum urgemütlichen Kneipenambiente beweist.

»Unser Team hat das Museum noch etwas aufwendiger als sonst dekoriert« erzählt Gerd Althoff, Vorsitzender des Museumsvereins, über die Vorbereitungen.

Hausgemachte Spezialitäten

Wert legen die Veranstalter auf Hausgemachtes. Von der Schmalzstulle über die eingelegten Oliven nach Althoffscher Spezialrezeptur bis hin zum ofenfrischen Zwiebel- und Gemüsekuchen ist alles von Ofenmeister Thomas Bandt und dem Team selbst zubereitet. »Seit heute Mittag um zwölf Uhr wurden hier Zwiebeln geschält, Speck angebraten und Teig geknetet«, erzählt Althoff.

Bei den Gästen kommt so viel Engagement gut an. Elektra Brakensiek ist zwar Ur-Engeranerin, bei der neunten Auflage des Weinfestes aber zum ersten Mal dabei. »Das ist richtig gemütlich hier. Wir fühlen uns sehr wohl«, sagt sie. Kein Wunder, trotzt das Indoor-Weinfest doch jedem noch so schmuddeligen Herbstwetter!