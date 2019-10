Von Daniela Dembert

Enger (WB). »Umschau/Umsicht« – so lautet der Titel der Kunstausstellung, die an diesem Dienstag, 1. Oktober, um 19 Uhr im Rathaus eröffnet wird. Sieben Künstler, die im Engeraner Verein Kunstlandschaften miteinander vernetzt sind, geben einen Einblick in ihr Schaffen.