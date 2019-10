Das Evangelische Krankenhauses in Enger. Foto: Gerhard Hülsegge

Enger (WB). Nach drei Jahren als Verwaltungsleiter und Geschäftsführer des Evangelischen Krankenhauses in Enger verlässt Geschäftsführer Andreas Semenczuk zum 30. November seine Wirkungsstätte. »Semenczuk wird auf eigenen Wunsch zu seiner weiteren beruflichen Entwicklung an eine seinem Wohnort Essen nähere Arbeitsstätte nach Wuppertal wechseln«, heißt es in einer Mitteilung.