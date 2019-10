Golfer und Lions übergeben die Spende in Höhe von 10.000 Euro: Frank Rixe (von links), Otto Pollner (Sekretär Lions Club Enger-Spenge), Francisco Fernandez, Volker Niestrat (Pressesprecher Lions Club), Sara Tege (DKMS) und Lions-Präsident Karl-Hermann Hobel. Foto: Christina Bode

Von Christina Bode

Enger (WB). Um Menschen mit Blutkrebs zu helfen, haben sich Ende August fast 60 Golfer aus der Region beim Golfclub Ravensberger Land in Enger zu einem Benefizturnier getroffen. Mit großem Erfolg: Einen symbolischen Scheck über 10.000 Euro übergab Karl-Hermann Hobel, Präsident des Lions Clubs Enger-Spenge, am Montag an Sara Tege von der Deutschen Knochenmarkspenderdatei (DKMS).