Norbert Aschoff passt Steinwollmatten an, mit denen die neue Tür zum Außenbereich gedämmt wird. 250 Stunden Arbeit haben die Vereinsmitglieder schon geleistet. Foto: Dembert

Für dieses Konzept hat sich Norbert Aschoff, Vorsitzender des Imkervereins Spenge-Enger, stark gemacht und vom Kreis Herford eine Förderung über 30.000 Euro zugesagt bekommen. Weil die Kostenvoranschläge sich auf mehr als 43.000 Euro belaufen, erbringt der Imkerverein viel Eigenleistung, um Kosten zu sparen.

Viel Eigenleistung

So haben die Imker die Küchenzeilen und den Fußboden, durch den auch die Wasser- und Stromanschlüsse liefen, selbst entfernt, die Anschlüsse still gelegt, aus dem Boden gestemmt und neu in den Wänden verlegt. Auch Schul-Hausmeister Rüdiger Brameyer hängt nach Feierabend gern mal ein Stündchen dran und hilft. Ein Fachmann hat den neuen Vinylboden verlegt. »Der ist richtig schick und außerdem strapazierfähig«, sagt Norbert Aschoff.

Eine Tür zum Außenbereich, der Anfang des kommenden Jahres von Wildwuchs befreit, mit einigen Stauden bepflanzt und mit Blühmischungen besät werden soll, wurde eingebaut. Zusätzlich muss ein Zaun um den acht Meter durchmessenden, derzeit trocken gelegten Teich gesetzt werden.

Außenbereich wildbienenfreundlich

»Den Außenbereich möchten wir wildbienenfreundlich gestalten und Nistmöglichkeiten wie Totholz- und Sandhaufen oder Lehmunterschlüpfe bieten und ein, zwei Schaukästen installieren«, plant Aschoff.

Momentan stehen die Innenarbeiten im Vordergrund. Die Küchenzeile, in der künftig Honig geschleudert und abgefüllt werden soll, muss ertüchtigt werden. »Für Imkereizubehör, -kleidung und Lehrmaterial nutzen wir die alten Küchenmöbel der Heideschule. Langfristig hoffen wir, noch alte Imkereimaterialien wie eine Honigschleuder und Bienenkörbe zu bekommen, um auch die Entwicklungen in der Imkerei dokumentieren zu können«, sagt Norbert Aschoff.

Die Küchenschränke der Heideschule finden weiterhin Verwendung. Norbert Aschoff und Reiner Müller suchen nach einem geeigneten Platz für die Honigschleuder. Foto: Dembert Die Küchenschränke der Heideschule finden weiterhin Verwendung. Norbert Aschoff und Reiner Müller suchen nach einem geeigneten Platz für die Honigschleuder. Foto: Dembert

Und dann soll’s so richtig losgehen: Kindergärten und Schulen des Kreises werden eingeladen, Unterrichtseinheiten im Lehrbienenstand zu besuchen. »Wir haben zwei ausgebildete Pädagoginnen im Verein, die diese Arbeit unterstützen«, erklärt der Westerengeraner. Außerdem sollen künftig Imkereischulungen und Seminare zur Königinnenzucht und zur bienenfreundlichen Gartengestaltung zentral im Vereinsheim Westerenger angeboten werden können. Einige Anmeldungen von interessierten Gruppen wie dem Engeraner Heimatverein hat Aschoff schon für das kommende Jahr entgegen genommen.

Die Imker hoffen, die Innenarbeiten bis Februar 2020 abschließen zu können. Aschoff kalkuliert: »250 Stunden ehrenamtliche Arbeit stecken jetzt schon in dem Umbau und mit mindestens weiteren 250 ist zu rechnen.«