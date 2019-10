Wo ist dieser Mercedes-Sprinter? Der Wagen wurde in der Nacht zu Mittwoch gestohlen.

Von Moritz Winde

Enger (WB). Als Ralf Finkemeyer am Mittwochmorgen zum Dienst kommt, traut er seinen Augen nicht. Sein Mercedes-Sprinter ist weg – offenbar vom Betriebshof an der Opferfeldstraße 37 in einer Nacht- und Nebelaktion gestohlen.