Anette Gater-Smith (von links), Jochen Liebold, Eckardt Koch und Kordula Schimke organisieren gemeinsam die Lesung des Autors Igal Avidan, der in der Aula des Widukind-Gymnasiums aus seinem Buch liest. Foto: Christina Bode

Enger (WB/bo). Er war ein ägyptischer Arzt, der im Berlin des Nationalsozialismus die Jüdin Anna Boros und deren Familie vor der Deportation rettete. Der Schriftsteller und Autor Igal Avidan hat die Geschichte des Arztes Mohammed Helmy Abu el-Ainin Said (Mod Helmy) aufgeschrieben und liest am Donnerstag, 21. November, um 19 Uhr in der Aula des Widukind-Gymnasiums aus seinem Buch.