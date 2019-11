Von Daniela Dembert

Den kleinen Luxus, in aller Gemütlichkeit von Geschäft zu Geschäft schlendern, um die ersten Weihnachtseinkäufe zu tätigen oder einfach nur zu stöbern, gönnten sich zahlreiche Citybesucher. Die Gewerbetreibenden lockten mit Rabattaktionen und besonderen Serviceangeboten.

»Wir geben heute 20 Prozent Rabatt auf Mäntel und einige andere saisonale Waren«, sagte Kirsten Nykamp, Mitarbeiterin des Modehauses Glass.

Der Spielmannszug begleitet den Marsch durch die Stadt. Foto: Thomas Meyer

Stutenkerle sind in der Bäckerei Strack in diesen Tagen ein gefragtes Mitbringsel. Auf dem Barmeierplatz bot die Kaufmannschaft Gelegenheit, einen Zwischenstopp einzulegen, um sich beim gemütlichen Klön mit Bratwurst, Pizza, Glühwein und alkoholfreiem Punsch zu stärken, während Kinder auf dem Karussell Runden drehten, auf der Hüpfburg tobten oder auf Strohballen hockend Stockbrot rösteten am Stand des Kultur- und Verkehrsvereins.

Seit Jahrzehnten laden Kaufmannschaft und Kultur- und Verkehrsverein gemeinsam zum Martinszug. Gegen 17.30 Uhr setzte sich der hunderte Meter lange Umzug an der katholischen Kirche »Auf der Hafke« in Bewegung. In musikalischer Begleitung des Spielmannszugs Enger zogen hunderte Kinder und Erwachsene die illuminierte Strecke entlang mit bunten Laternen in Richtung Barmeierplatz.

Veranstalter sind sehr zufrieden

»Das ist schon eine richtige Engeraner Tradition geworden und für viele Familien jedes Jahr ein gesetzter Termin«, sagte Detlef Schultz, Vorsitzender der Kaufmannschaft.

Vor 250 Zuschauern verlas Elektra Brakensiek die Geschichte Sankt Martins, der in einer kalten Winternacht seinen Mantel mit einem armen Bettler teilte. Szenisch dargestellt wurde die Mantelteilung von Kim Celine Bohnenkamp und Daniel Schierholz.

An alle fleißigen Laternensinger verteilten die Mitglieder der Kaufmannschaft 1000 Tüten mit Stutenkerlen und weiteren kleinen Überraschungen.

Zwar fiel der Martinsumzug in diesem Jahr auf den 10. November, dem Tag, an dem Kinder mit Laternen durch die Siedlungen ziehen, um beim Martin-Luther-Singen Süßigkeiten zu ersingen, trotzdem nahmen viele Menschen am Martinsumzug zu Ehren des heiligen St. Martin teil.

Insgesamt sehr zufrieden sei man mit dem Zuspruch sowohl beim Umzug wie zum ersten verkaufsoffenen Sonntag der Vorweihnachtszeit. »Das gute Wetter hat uns da natürlich günstig zugespielt«, meinte Schultz.