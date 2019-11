Von Daniela Dembert

So wie die Hobbyimkerin aus Spenge mit ihren selbstgefertigten Wachstuchabdeckungen neue Wege beschreitet, lieferten auch viele andere der mehr als 30 Aussteller pfiffige Ideen zur Abfallreduzierung.

Anregungen zur Plastikvermeidung

Am Infostand der Landfrauen sammelte Petra Schröder Anregungen zur Plastikvermeidung an einer Tafel. Jeder Besucher, der einen Beitrag abgab, wurde mit einem Aufbewahrungsbeutel belohnt. »Die sind für Obst, Brot und ähnliches und wurden beispielsweise aus alten Gardinen gemacht«, informierte das Vorstandsmitglied des Landfrauen-Kreisverbands Herford.

Auch das vorher kommunizierte Angebot, aus dem opulenten, mit über 60 Torten und Kuchen bestückten Buffett Ausgewähltes in einer Frischhaltedose mit nach Hause zu nehmen, wurde gut angenommen. »Es haben wirklich viele Leute eigene Dosen mitgebracht«, sagte Landfrau Elisabeth Greßhöner zufrieden.

Schlange stehen für Lappenpickert

Individuelles, mit Liebe und eigenem Fingerabdruck Gefertigtes dürfen Besucher beim Landfrauenmarkt alle zwei Jahre erwarten, das ist bekannt. Daher überraschte es nicht, dass schon kurz nach Eröffnung des Marktes die Besucher in Scharen herbei strömten. Bereits nach kurzer Zeit hieß es Schlange stehen für all jene, deren Herz für den original westfälischen Lappenpickert der Alttraktoren- und Landmaschinenfreunde schlägt.

Weitere kulinarische Leckerbissen winkten in Form von Wildbratwurst, Marmeladen, Brotaufstrichen, Ölen, Würzmischungen und Steinofenbrot. Frisch vor Ort geräucherte Forellen holte Renate Südhölter im regelmäßigen Turnus aus dem Ofen. »Viele möchten gern sehen, wie das mit dem Räuchern funktioniert. Ältere Menschen erinnert das an früher, jüngere sind dagegen häufig skeptisch, wenn es um ganze Fische geht, denn die haben nunmal Gräten«, stellte Südhölter fest. Wärmende Getränke servierten die Schlüterfreunde. Bei ihnen gab es Apfelpunsch und, etwas hochprozentiger, den »Schlüter-Diesel«.

Jutta Keßler-Theil ist gern kreativ tätig und bot an ihrem Stand unter anderem selbstkreierte Seifen an. »Dieses Jahr haben wir viel Bewegung unter den Ausstellern«, sagte Landfrau Sabine Uffmann. Erstmalig sei ein Drechsler dabei, der auch vor Ort fertige. »Und wir haben einen Bienenberater dabei, der erklärt, was jeder einzelne zuhause zum Schutz der Bienen unternehmen kann«, so die Westerengeranerin.

Mehr als 1000 Besucher

Mehr als 1000 Menschen nutzten die Gelegenheit, den Bummel beim verkaufsoffenen Sonntag mit einem Besuch auf dem Landfrauenmarkt zu kombinieren und schon mal das ein oder andere Weihnachtsgeschenk zu erstehen oder es sich einfach nur gut gehen zu lassen.