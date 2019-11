Von Daniela Dembert

Enger (WB). Zerlegen, wursten, marinieren, anrichten – Fleischergeselle Alexander Schechtel liebt die Vielseitigkeit seines Berufs. Gerne investiert er Zeit, Sorgfalt und Kreativität in das Kreieren von Fleisch- und Wurstwaren. Der 22-Jährige hat beim Leistungswettbewerb der Handwerkskammer in Essen auf Kreisebene gewonnen und den Vizemeistertitel auf Landesebene geholt.

Erst einen Monat zuvor hatte der Bünder als bester Auszubildender der Fleischer-Innung Wittekindsland (Kreise Herford und Minden-Lübbecke) seine Lehrzeit abgeschlossen. »Das ist eine beachtliche Leistung und wir sind sehr stolz«, sagt Chef Matthias Kühn, der seinen Jung-Gesellen zur Teilnahme ermutigt hatte. Schon während der Ausbildung habe sich Schechtels Talent für den Beruf gezeigt.

Leistungsnachweise als Qualitätssiegel

2013 war Kühn selbst Vize-Bundessieger im Leistungswettbewerb geworden und ist gleich nach Erlangen des Meisterbriefs in den Prüfungsausschuss der Kreishandwerkerschaft Wittekindsland eingetreten. Heute, als Prüfungsvorsitzender, habe er ein erhöhtes Interesse daran, Handwerksberufe als zukunftsträchtige Perspektiven ins Licht zu rücken. »Leistungsnachweise sind ein Qualitätssiegel, sowohl für den Ausbildungsbetrieb als auch für den Teilnehmer«, sagt Kühn.

Fleischer sei einer der unbeliebtesten Ausbildungsberufe im Handwerk, sagt der Westerengeraner. »Zu Unrecht«, findet Schechtel, der Beruf sei vielseitig, kreativ und verantwortungsvoll, die Ausbildung anspruchsvoll und hochwertig; schließlich gehe es um Lebensmittel.

Reiz des Handwerks nach außen tragen

Ein Wettbewerb, so meint Handwerksmeister Kühn, gebe jungen Menschen die Möglichkeit, ihr Talent unter Beweis zu stellen und auch den Reiz eines Handwerksberufs nach außen zu tragen. »Es beeindruckt mich immer, wie junge Menschen daran wachsen und Bestätigung für sich und ihre Arbeit erfahren«, sagt der 28-Jährige.

»Nach Feierabend und an Wochenenden haben wir hier gemeinsam viele Stunden in der Küche gestanden und geübt. Das hat schon wirklich Freizeit gekostet«, blickt Alexander Schechtel zurück. Im Berufskolleg des Fleischerhandwerks in Essen ging es dann im wahrsten Sinne des Wortes »um die Wurst«.

Drei Disziplinen

In drei praktischen Disziplinen musste Schechtel Know-how, technisches Geschick und Einfallsreichtum unter Beweis stellen. Aus verschiedenen Fleischsorten galt es, eine kreative Grillplatte herzustellen. Der Fleischergeselle zauberte unter anderem auf Zitronengras gespießten Schweinerücken in einer Ginmarinade und mit Backobst gefüllte Hähnchenbrust.

Zweite Disziplin war das Anfertigen eines gefüllten Rinderrollbratens. Letzte Anforderung war das Zerlegen eines Rinder-Hinterviertels mit Knochenauslösung und Zuschnitt.

Einen steilen Karriereplan hat Alexander Schechtel, der von seinem Arbeitgeber in Westerenger direkt übernommen worden ist, zwar noch nicht, findet aber »eine gute Platzierung im Leistungswettbewerb macht sich im Lebenslauf immer gut«.