Kämmerer Jens Stellbrink (von links), Bürgermeister Thomas Meyer und Thomas Holz, Leiter der Wirtschaftsbetriebe, zeigen die Ablesekarte, die Hausbesitzer in der kommenden Woche per Post erhalten und bis zum 7. Dezember ausfüllen müssen. Foto: Christina Bode

Von Christina Bode

Die Stadt Enger hat die Bearbeitung der Verbrauchsabrechnungen, die bislang die Stadtwerke Herford erledigt haben, wieder in die eigene Hand genommen. »Bereits im vergangenen Jahr haben unsere Wirtschaftsbetriebe auf eine neue Buchhaltungssoftware umgestellt, die es ermöglicht, die Abrechnungen in Eigenregie in Zusammenarbeit mit dem kommunalen Rechenzentrum in Lemgo durchzuführen«, informiert Bürgermeister Thomas Meyer.

Auch die Verwaltung arbeite ab Anfang 2020 mit dieser neuen Finanzbuchhaltungssoftware, so dass diese Umstellung von diesem Zeitpunkt an auch Auswirkungen auf die Praxis hat.

Zählerstände bis Anfang Dezember übermitteln

Für die Bürger ändert sich auf den ersten Blick erst einmal nichts. »Statt von den Stadtwerken kommt die Jahresverbrauchsabrechnung jetzt von der Stadt Enger«, sagt Thomas Holz. Anfang der kommenden Woche werden die Formulare in den Haushalten ankommen. Per Post oder über einen Link auf der Homepage der Stadt Enger können Hauseigentümer dann bis zum 7. Dezember ihren Zählerstand übermitteln, bevor Anfang nächsten Jahres – wie üblich – der Gebührenbescheid kommt.

Ansprechpartnerinnen im Rathaus

Wer allerdings Fragen zu seiner Wasser- und Abwasser-Abrechnung oder auch zum Grundbesitzabgabenbescheid hat, der hat künftig nur noch eine Anlaufstelle im Rathaus. Sabine Hoffmann (Telefon 05224/980052, Zimmer 1.52) und Merle Tiemann (Telefon 05224/980050, Zimmer 1.50) stehen im Rathaus als Ansprechpartnerinnen für Fragen jeglicher Art zur Verfügung.

»Das ist eine Vereinfachung für den Bürger, der mit seinen Problemen jetzt zu einem festen Ansprechpartnerin an einem zentralen Ort kommen kann«, sagt Thomas Holz.

