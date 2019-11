Neuen Platz zum Spielen gibt es für die Kleinsten der Stadt Enger ab kommendem Sommer an der Adlerstraße und an der Professor-Vormfelde-Straße. Acht Gruppen mit Platz für insgesamt 150 Kinder entstehen hier. Träger der beiden Einrichtungen wird der Kirchenkreis Herford. Foto: dpa

Von Christina Bode

Enger (WB). Wer seine Kinder in diesen Tagen für das neue Kindergartenjahr anmeldet, der hat in Enger auch zwei neue Kitas zur Auswahl. Die Bau- und Siedlungsgenossenschaft (B&S) schafft bis zum Sommer 150 neue Plätze.

Fünf Millionen Euro will die B&S in die zwei neuen Gebäude investieren. Geplant sind drei Gruppen an der Professor-Vormfelde-Straße und fünf Gruppen an der Adlerstraße in Westerenger.

Auf beiden Geländen standen Wohnhäuser der B&S aus den 1950er Jahren. »Eine Modernisierung wäre nicht wirtschaftlich gewesen. Darum haben wir im Laufe der Jahre die Wohnhäuser leergezogen und die Gebäude abgerissen«, sagt Robin Gäsel, Vorstandsreferent der B&S in Bünde. Die Bau- und Siedlungsgenossenschaft baut die Kindertagesstätten für den Kreis Herford, Träger beider Einrichtungen wird der Kirchenkreis Herford.

Fertigstellung im Sommer

Die B&S hofft, noch in diesem Jahr mit dem Bau an der Professor-Vormfelde-Straße beginnen zu können. Im Juni soll das zweistöckige Gebäude, das in Holzrahmenbauweise errichtet wird, bezugsfertig sein.

Auch für die neue Einrichtung an der Adlerstraße können Eltern ihre Kinder bereits anmelden. Der Bauantrag werde in Kürze eingereicht, wann mit dem Arbeiten begonnen werden kann, ist noch unklar. Auch hier soll eine zweigeschossig Kita in Holzrahmenbauweise entstehen. »Geplant ist, auf dem Grundstück später noch ein Wohnobjekt zu bauen«, sagt Gläsel. Das würde aber in einem zweiten Schritt geschehen.

Wie Jens Stellbrink, Fachbereichsleiter bei der Stadt Enger, berichtet, würden die Plätze dringend benötigt. »Im vergangenen Jahr sind alle Kinder untergekommen, die unbedingt einen Platz brauchten. Der Kreis hat aber bereits signalisiert, dass die 150 Plätze auf lange Sicht nicht reichen werden«, sagt er.

Anmeldung

Für die neue Einrichtung »Evangelische Kindertageseinrichtung Prof.-Vormfelde-Straße« werden die Anmeldungen im Evangelischen Gemeindehaus Enger-Mitte, Kirchplatz 6, unter Telefon 01575/2979883 und für die neue Einrichtung »Evangelische Kindertageseinrichtung Adlerstraße« in der Anna-Seeger-Kindertageseinrichtung an der Spenger Straße 301 angenommen.