»Wir als Feuerwehr müssen auch auf die Veränderungen in der Automobil-Branche reagieren und uns entsprechend fortbilden«, sagte Löschgruppenführer Lars Bockermann.

Gefahren erkennen

»Dabei ist es vor allem wichtig zu wissen, wo die Gefahren liegen und wie wir bei Unfällen vorgehen müssen«, sagte Feuerwehrmann Florian Blut, der die Idee und den Übungsabend mit dem Autohaus Landermann aus Spenge organisiert hat.

»Die Feuerwehr hat bei uns angefragt, und wir helfen dann gerne dabei, die Technik der E-Autos zu erläutern und was wichtig sein könnte, wenn mal etwas passiert«, sagte Werkstattmeister Marc Pilgrim. Statt nur Theorie zu vermitteln, erklärte der Fachmann die Besonderheiten der Elektroautos direkt am Fahrzeug und beantwortete auch die zahlreichen Fragen der Teilnehmer.

Hauptsicherung des Akkus vom Fahrzeug trennen

So wurde erläutert, dass die wichtigste Aufgabe ist, die Hauptsicherung des Akkus vom Fahrzeug zu trennen, diese säßen von Fahrzeug zu Fahrzeug immer an unterschiedlichen Stellen. Ein großer Vorteil wäre es zudem, wenn in jedem Fahrzeug die jeweilige Rettungskarte parat liegen würde. Diese helfe den Feuerwehrleuten dabei, im Falle eines Unfalls schneller auf die Situation reagieren zu können.

Orangefarbene Kabel führen Starkstrom

Zu achten sei auf die orangefarbenen Kabel, die Starkstrom führen und nicht getrennt werden dürfen. Des Weiteren wurde darauf aufmerksam gemacht, dass Elektroautos nicht immer auf den ersten Blick mit dem »E« am Kennzeichen zu erkennen sind. »Es gibt noch ältere Modelle, die den zusätzlichen Buchstaben nicht am Kennzeichen haben«, sagte Marc Pilgrim.