Enger (WB/dd). Elena und Laura Hartlieb sind eng verbunden. Kein Wunder, denn sie sind Mutter und Tochter. Was die beiden außerdem zusammenschweißt, ist ihre Liebe zur Musik. Diese haben sie als Duo »Me & Me« am Freitagabend bei ihrem Konzert im Café Solero an der Bielefelder Straße unter Beweis gestellt. Auf Einladung des Kulturfördervereins Enger Impulsiv hat das Duo aus Belke-Steinbeck Stücke aus seinem Repertoire vorgestellt.