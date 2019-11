Enger (WB/dd). Da sind sie wieder! Seit Samstagnachmittag hängen die 60 beleuchteten Tannengrünsterne wieder an Masten und Fassaden in der Innenstadt. Gut ein Dutzend Mitglieder der Kaufmannschaft haben sich nach Ladenschluss warm eingepackt und sind losgezogen, um den stimmungsvollen, weihnachtlichen Außenschmuck zu installieren.

In mehrere Gruppen aufgeteilt ging es durch Burg-, Stein- und Mathildenstraße sowie zum Barmeierplatz. »Wir möchten schon vor dem Adventsbummel für gemütliches Ambiente in der Innenstadt sorgen«, sagt Detlef Schultz, Vorsitzender der Kaufmannschaft. Allerdings werden die LED-beleuchteten Sterne noch nicht sofort in Betrieb genommen. »Die schalten wir immer erst nach Totensonntag ein«, sagt Kaufmannschaftsprecher Jürgen Fellbaum.