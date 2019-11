Enger (WB). Am alten Schulpavillon an der Poststraße hinter der Grundschule Enger-Mitte ist jetzt der Bagger angerückt: Das Unternehmen »Abbruch Rolker« aus Melle hat am Montag zunächst damit begonnen, große verschlossene Säcke mit asbesthaltigem Material aus dem Gebäude zu holen.