Von Moritz Winde

Die Schülerin leide bis heute unter diesen fürchterlichen Erfahrungen, sagt die Vorsitzende des Herforder Jugendschöffengerichts, Tanja Schwöppe-Funk, bei der Verhandlung am Montag. Sie sei nicht in der Lage auszusagen – aus Angst vor dem Angeklagten.

Die Aussagen bleiben allen Mädchen dann auch erspart. Der 20-Jährige macht von Anfang an reinen Tisch, gesteht die ihm zur Last gelegten Taten, die sich zwischen Mai 2016 und Februar 2018 abspielten. Wie er auf die Idee gekommen sei, will die Richterin wissen. Der Mann zuckt mit den Schultern, gibt Dummheit und Naivität als Motiv an. Und: »Ich habe schon mit sechs Jahren selbst sexualisierte Gewalt in der Familie erlebt. Meinen Vater habe ich deshalb sogar bei der Polizei angezeigt. Doch weder dort noch beim Jugendamt hat man mir geholfen.« Er stehe gar nicht auf kleine Mädchen, habe sogar eine Beziehung zu einer gleichaltrigen Frau gehabt, erklärt er mit leiser Stimme.

Der 20-Jährige ist nicht vorbestraft, zwei Verfahren wegen versuchter sexueller Nötigung sowie eines wegen illegaler Einreise hat die Staatsanwaltschaft eingestellt. Die meiste Zeit sitzt er im Prozess mit gesenktem Blick und gefalteten Händen neben seinem Verteidiger. Er bereue jede einzelne Tat zutiefst. »Wenn ich könnte, würde ich alles rückgängig machen.«

Pseudonym »Roberto Carlos«

Mindestens zwei seiner Opfer kannte er von der Schule, die anderen wurden ihm von Internetportalen vorgeschlagen. »Wussten Sie denn wie alt die Mädchen sind?«, fragt Richterin Schwöppe-Funk. »Nein!«, behauptet der junge Mann. Chatprotokolle widerlegen diese Aussage allerdings.

Nachdem die Mädchen Fotos und/oder Videos vom erigierten Geschlechtsteil des Angeklagten bekamen, blockierten sie dessen Benutzerkonto. Doch der Engeraner meldete sich unter einem neuen Account an – mindestens einmal unter dem Pseudonym »Roberto Carlos«.

Bei Snapchat löschen sich Bilder nach dem Ansehen grundsätzlich von selbst. Der Engeraner war aber so clever, die Bilder mit einem zweiten Handy abzufilmen. Damit setzte er die Mädchen unter Druck. Mittlerweile sind alle Aufnahmen gelöscht. Seine Handys wurden bei Durchsuchungen sichergestellt.

Das Gericht verurteilte den 20-Jährigen zu einer einjährigen Jugendstrafe mit zwei Jahren Bewährung. Auflage sind eine Psychotherapie und mindestens fünf Gespräche bei einer Männerberatungsstelle. Ihm wird ein Bewährungshelfer zur Seite gestellt.