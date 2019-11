Der Rohbau und die Dachkonstruktion sind bereits fertig. Mit den Arbeiten am Anbau der geriatrischen Fachklinik in Enger war im August begonnen worden. Foto: Kathrin Weege

Von Kathrin Weege

Im September 2020 sollen die Arbeiten bereits abgeschlossen sein. »Das werden wir auf jeden Fall schaffen«, sagt von der Mühlen.

Von 63 auf 73 Betten

Von aktuell 63 Betten wird die Geriatrie auf 73 erweitert. In dem Neubau wird es 20 Betten geben; im Bestandsbau dann entsprechend zehn weniger als bisher. 2016 hatte das Krankenhaus die Zusage für eine Erweiterung um zehn Betten bekommen. »Im bisherigen Gebäude hätten diese Betten aber nicht zusätzlich installiert werden können«, erklärt der Geschäftsführer.

Der Anbau inklusive Infrastruktur und Parkplätzen kostet 3,5 Millionen Euro und bietet die Möglichkeit zu einer erneuten Erweiterung. 2021 wird der Krankenhausplan des Landes neu aufgelegt. »Wir gehen davon aus, dass der geriatrische Bedarf weiter steigen wird«, sagt von der Mühlen. Obwohl inzwischen auch eine Geriatrie-Station am Klinikum in Herford eingerichtet wurde, gibt es am Standort Enger immer noch eine Warteliste. »Unsere Auslastung liegt aktuell bei 93 Prozent«, sagt von der Mühlen. Der Bedarf sei sogar so groß, dass ihn beide Häuser nicht komplett abdecken können.

Andreas Semenczuk verlässt Klinik

Rechtlich ist die Fachklinik in Enger eine Tochtergesellschaft des Lukas-Krankenhauses. Bisher hatte sie einen eigenen Geschäftsführer. Drei Jahre lang hatte Andreas Semenczuk das Haus geleitet. Er scheidet Ende November auf eigenen Wunsch hin aus und nimmt eine Aufgabe in der Nähe seines Heimatortes Essen an.

Seit Mai ist von der Mühlen nun nicht nur Geschäftsführer des Bünder Lukas-Krankenhauses, sondern auch Geschäftsführer der evangelischen Krankenhaus Enger gGmbH. Seit Mai gab es also zwei Geschäftsführer in Enger.

Einmal wöchentlich vor Ort

»Ich werde die Klinik in Enger operativ mitleiten und einen Tag in der Woche auch vor Ort sein«, sagt von der Mühlen. Unterstützt wird er vom Geschäftsführer der Diakonie Michael Schoenfeld. »Herr Schoenfeld ist handlungsbevollmächtigt und arbeitet als Prokurist vor Ort«, erklärt der 46-Jährige.