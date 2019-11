Von Kathrin Weege

Enger (WB). Am zweiten Tag der Abbrucharbeiten am Pavillon der Grundschule Enger ist schon deutlich zu sehen, was der Abrissbagger alles geschafft hat. Ein Teil des kleinen gelbfarbigen Gebäudes ist bereits dem Erdboden gleich gemacht. Der Bagger knabbert sich Stück für Stück weitervor, nimmt die Holzkonstruktion auseinander und legt Brett für Brett ab.

Auf dem Baustellenzaun hängt ein braunes Stoffpferdchen. Foto: Weege Auf dem Baustellenzaun hängt ein braunes Stoffpferdchen. Foto: Weege

In den weißen Säcken (Vordergrund) befindet sich das asbesthaltige Material, das bereits am Montag aus dem Pavillon geschafft wurde. Ein letzter Blick war am Dienstagmittag noch durch die kleine dunkelgrüne Tür möglich, bevor sie in den nächsten Stunden wohl auch herausgerissen wird.

Auf dem Baustellenzaun hängt ein braunes Stoffpferdchen. Das scheint jemand im Bereich der Baustelle vergessen oder verloren zu haben. Ob es seinen Besitzer wiederfindet?