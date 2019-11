Von Kathrin Weege

Enger (WB). Am zweiten Tag der Abbrucharbeiten am Pavillon der Grundschule Enger ist schon deutlich zu sehen, was der Abrissbagger alles geschafft hat. Ein Teil des kleinen gelbfarbigen Gebäudes ist bereits dem Erdboden gleich gemacht. Der Bagger knabbert sich Stück für Stück weiter