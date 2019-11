Enger (WB/KaWe). Ein Feuer im Wohnzimmer eines Hauses an der Hiddenhauser Straße hat am Dienstagnachmittag einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte brannte es unterhalb eines Tisches in einer Erdgeschosswohnung.

»Da zu diesem Zeitpunkt unklar war, ob sich noch jemand in der Wohnung befindet, wurde die Tür gewaltsam geöffnet. Der Angriffstrupp ging unter Atemschutz in die Wohnung. Die Suche verlief negativ, so dass der Brandherd mit einem C-Rohr abgelöscht werden konnte«, so die Feuerwehr Enger.

Im Anschluss wurde die Wohnung gelüftet. Der Bereich unterhalb des Tisches wurde vom Bodenbelag entfernt, um sicher zu gehen, dass keine versteckten Brandnester sind. Das Brandgut wurde ins Freie gebracht.

Da die Wohnung nicht mehr bewohnbar ist, wurde ein Vertreter der Stadtverwaltung Enger zur Einsatzstelle gerufen. Der Einsatz dauerte etwa 1.45 Stunden. Vor Ort waren die Löschzüge Enger-Mitte und Dreyen sowie die Löschgruppe Westerenger.